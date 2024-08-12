Сезон сбора брусники начался в Подмосковье

Первые спелые ягоды брусники заметили в лесах Подмосковья. Маленькие кустики с ярко-красными ягодами привлекают внимание любителей тихой охоты. Министерство экологии региона предупреждает, что при сборе брусники нужно быть осторожными, так как в лесах встречаются как редкие, так и ядовитые виды, которые можно спутать со съедобными.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что начался сезон сбора ягод и грибов, и подчеркнул, что важно уметь отличать бруснику от других похожих видов. Ученые напоминают, что бруснику можно спутать с ядовитыми ягодами волчьего лыка и ландыша майского, а также с редкими видами, занесенными в Красную книгу.

Листья брусники блестящие, кожистые, с короткими черешками, а красные ягоды имеют шаровидную форму и кисло-сладкий вкус. Бруснику можно собирать для личных нужд практически везде, но не рекомендуется делать это возле дорог и в черте города, так как ягоды могут накапливать вредные вещества.

Также министр отметил, что в регионе произрастают краснокнижные ягоды, сбор которых запрещен в любом месте и любое время. Это шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка и другие виды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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