Сезон рыбалки официально стартовал в парке «Кривякино» в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск, официально стартовал сезон рыбалки. Этот уникальный уголок природы предлагает рыболовам-любителям возможность насладиться ловлей различных видов рыб, таких как карась, окунь, щука и плотва, обитающих в пруду, украшающем парк.

Сезон рыбалки в парке Кривякино — это не только замечательное время для отдыха на свежем воздухе, но и важный способ поддержания популяции рыб в водоеме. Зимой, когда пруд покрывается льдом, рыбы сталкиваются с кислородным голоданием, и без своевременного прорубания лунок многие из них могут погибнуть. В связи с этим в парке организован специальный пирс, оборудованный для комфортной и безопасной рыбалки.

Напомним, что рыбачить с пирса можно ежедневно до 31 октября с 7:00 до 20:00. Организаторы просят всех посетителей соблюдать правила рыбалки: использовать одну удочку или спиннинг, не загрязнять водоем мусором и уважать покой других отдыхающих.

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