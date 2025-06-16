Сезон ремонта подъездов стартовал в Раменском

В округе началась активная фаза реализации масштабной программы по обновлению подъездов многоквартирных домов, направленной на повышение комфорта и улучшение эстетического облика жилых зданий. Одним из первых объектов, где уже полным ходом ведутся работы, стал дом № 27, расположенный на улице Коммунистической в микрорайоне Холодово.

Здесь одновременно преображаются два подъезда, в одном из них работы находятся на завершающей стадии. Директор управляющей компании «Раменское» Павел Соболев рассказал о проводимых работах и тех улучшениях, которые ждут жителей.

«Мы не просто освежаем стены и потолки, а комплексно подходим к благоустройству. В планах — замена всех светильников на энергосберегающие, установка новых почтовых ящиков, обновление перил и входных дверей. Кроме того, все провода будут аккуратно убраны в специальные короба, что придаст подъездам более эстетичный вид», — добавил Павел Соболев.