Сезон ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры завершили в Серпухове

В Серпухове завершили сезон ремонта дорог и транспортной инфраструктуры. В этом году проведен значительный объем работ.

В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» благодаря дотациям Московской области отремонтировано 14 автомобильных дорог общей протяженностью 10 километров.

Помимо этого, за счет средств местного бюджета обновлены дорожные покрытия на 45 участках, суммарная длина которых составляет 26 километров. Особое внимание уделено ремонту дорог в сельских населенных пунктах.

«Благоприятные погодные условия позволили завершить работы в установленные сроки», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

На данный момент завершаются ремонтные работы на участках в поселке Большевик, на улице Лесной, начиная от пересечения с улицей Молодежной до перекрестка с улицей Екатерины Дашковой. Сейчас на этих объектах ведется укладка асфальта.

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