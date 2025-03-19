Сезон ремонта дорог начнется в Подмосковье в апреле

Дорожные службы Подмосковья готовятся к началу ремонта дорог. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Покрытие начнут ремонтировать в апреле, когда установится стабильная плюсовая температура, сообщили в Минтрансе региона.

В Подмосковье с 2021 года используют современные асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16-ВН. С их помощью уже отремонтировали более 1,6 тысячи километров дорог. За качеством ремонта будут следить специалисты: они проверят асфальтобетонную смесь до и после укладки, а также возьмут образцы покрытия после завершения работ. Контролировать работы будут с помощью СКПДИ.

«Специалисты Мосавтодора проверяют и готовят специализированную технику к работе: грейдеры, катки, фрезы, асфальтоукладчики, экскаваторы, комбинированные дорожные машины. При укладке нового покрытия будут использовать асфальтобетонные смеси ЩМА-16, А16ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТ», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Напомним, в 2025 году по нацпроекту планируют обновить более 320 участков региональных дорог общей протяженностью около 840 километров. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.