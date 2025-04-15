Сезон ремонта дорог начался в Подмосковье

В Подмосковье начался дорожный ремонт сезона 2025 года. Сейчас работы идут на 39 участках, три из них — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

На региональных трассах дорожники уже снимают старое покрытие возле деревни Зименки-1 Зарайского округа, на Луховицкой улице в одноименном округе и на участке от Красновских Выселков до поворота на село Аннино в Серебряных Прудах.

«Благоприятная погода в Подмосковье позволила приступить к ремонту дорожной сети — работы идут на 39 участках муниципальных и региональных дорог. Уже уложено более 14 тысяч квадратных метров нового и отфрезеровано более 77 тысяч квадратных метров старого покрытия, также на ряде дорог меняют бортовой камень», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также ремонтируют улицы в городах — например, улицу Радченко в Павловском Посаде, улицу Строителей в Люберцах и Садовую улицу в Ногинске. Программу ремонта сформировали заранее: специалисты учитывали состояние дорог, загруженность в часы пик и обращения от жителей. Всего в этом сезоне планируют отремонтировать более 1,4 тысячи участков дорог — это около 1,5 тысячи километров.

Подробную программу ремонта можно посмотреть на сайте Минтранса Подмосковья.