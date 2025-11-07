Сезон речных круизов завершился в Дубне

Последние в 2025 году теплоходы с туристами сделали остановку в Дубне. В этом году речные суда прибывали из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Перми и Астрахани.

В первый раз в наукограде сделал остановку теплоход «Козьма Минин», построенный в Германии. Также в этом году в первый раз взяли пассажиров на борт «Метеоры», скоростные суда на подводных крыльях «Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов».

Первый рейс из Дубны в Тверь отправился 31 августа, обратный — 1 сентября. Пробное судоходное сообщение между Ярославлем и Тверью с остановкой в наукограде запустила одна из нижегородских компаний. Сейчас обсуждается возможность регулярных остановок в Дубне в следующем сезоне.

Всего в текущем году было сделано 160 судозаходов в город, только с воды Дубну посетили более 26 тысяч туристов.

«Дубна держит планку, и интерес к нашему городу растет. В следующем году продолжим развивать туристическую инфраструктуру», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.