Сезон речной навигации в Химках продлили до 17 ноября

В связи с благоприятными погодными условиями сезон летней навигации на Канале имени Москвы в Химках продлили до 17 ноября. В этом году сезон речной навигации открыли 1 мая.

Финальный в этом сезоне рейс в сторону Химок отправится от причала Северного речного вокзала 17 ноября в 20:30. На маршруте № 6 (СРВ — Химки) для пассажиров работает теплоход «850 лет Москве», который курсирует ежедневно с 9:40 до 21:10. Стоимость проезда в одну сторону составляет 230 рублей, для детей младше семи лет проезд бесплатный.

Также от Северного речного вокзала можно добраться до причала «Захарково», который расположен в парке «Северное Тушино». Проезд на этом направлении обойдется всего в 80 рублей, а оплатить его можно картой «Тройка» или банковской картой.

Актуальное расписание рейсов рекомендуется уточнять на причале или на официальном сайте перевозчика.