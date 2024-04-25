Сезон речной навигации откроют в Химках 27 апреля | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 19:00 Сезон речной навигации откроют в Химках 27 апреля

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Сезон речной навигации на канале имени Москвы в городском округе Химки стартует 27 апреля. Речной транспорт будет ходить по маршруту Химки — Северный речной вокзал.

Вопрос запуска речного транспорта обсудили на общегородском совещании с участием главы городского округа Химки Дмитрием Волошиным.

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«В прошлом году пассажиропоток на этом маршруте превысил 70 тысяч человек, поэтому мы ожидаем ещё большее количество людей. Время пути занимает 30 минут в одну сторону», – поделился первый заместитель главы Химок Родион Левочка.

Ходить по маршруту будет большой теплоход «850 лет Москве». Он сможет перевозить до 150 человек. Стоимость билета — 150 рублей в одну сторону. Речной трамвай будет отбывать в 9 утра. Интервал поездок — 90 минут. Ежедневно рейсы будут выполнять по восемь речных трамваев в каждую сторону.

Оплатить проезд можно любым удобным способом: по «Тройке», банковской картой или наличными в кассе причала. Детей до семи лет на борт пустят бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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