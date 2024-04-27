Сезон речной навигации начнется в Подмосковье 1 мая | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 13:00 Сезон речной навигации начнется в Подмосковье 1 мая Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Речные маршруты начнут курсировать по Москве реке в Лыткарине, а также по Оке в Коломне и в Серпухове с 1 мая. Оплатить проезд можно наличными, а также банковскими и транспортными картами «Стрелка».

«В Подмосковье ежегодно в мае запускают три речных маршрута в Коломне, Серпухове и Лыткарине. С каждым годом число пассажиров водного транспорта в регионе растет, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По его словам, в 2023 году речным транспортом воспользовались более 30 тысяч пассажиров. Протяженность маршрута в Коломне составляет 24 километра, а время в пути — 1 час 40 минут. В Лыткарине перевозку пассажиров будет осуществлять катер «Стриж». Он проходит маршрут в 800 метров менее чем за десять минут. В Серпухове протяженность маршрута составляет четыре километра и занимает 40 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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