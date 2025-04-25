Сезон речной навигации начнется в Подмосковье 1 мая. Специалисты сейчас проводят подготовку водного транспорта в Коломне, Серпухове и Лыткарине.

Рабочие тщательно проверяют техническое оснащение судов, в том числе осматривают двигатели, винты и корпуса. Кроме того, они обновляют программное обеспечение и системы наблюдения, а также чистят и красят транспортные средства.

«Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты также обустраивают причалы и подходы к ним.