Сезон речной навигации начался в Химках
Речной маршрут «Северный речной вокзал — Химки» запустили в День весны и труда. Первыми пассажирами стали сторонники «Единой России», представители администрации, трудовых династий, участники СВО и их семьи.
В торжественной церемонии открытия первого рейса приняли участие заместитель главы городского округа Химки Ирина Жданкина, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, муниципальные депутаты Александр Васильев и Ирина Спирина.
«Возвращение наших бойцов — это то, что требует поддержки и внимания со стороны общества. В Химках ведется работа по социальной адаптации участников СВО, оказанию им помощи в трудоустройстве и психологической поддержке. В честь Дня весны и труда и запуска речного маршрута мы организовали для них и членов их семей прогулку на теплоходе», — отметил депутат Московской областной Думы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.
Заместитель главы Ирина Жданкина поблагодарила семьи участников СВО за приближение Победы. Бойцам, их женам и представителям трудовых династий вручили цветы и подарки.
«Сегодня в мероприятии приняли участие не только военнослужащие СВО, но и их жены, матери — тот „невидимый фронт“, который трудится в тылу и вносит огромный вклад в приближение Победы», — отметил депутат Химок Александр Васильев.
Теплоход «850 лет Москве» будет курсировать от причала «Химки» на улице Ватутина вблизи дома № 4 до Северного речного вокзала. Расписание составлено с 9:40 до 21:10. Время в пути — 25 минут, а скорость перемещения — до 15 километров в час. Каждое судно вмещает до 150 пассажиров. Оплатить проезд можно по карте «Тройка» или банковской картой на кассе у причала. Детям до семи лет билет покупать не нужно.
Этот рейс популярен среди химчан. В 2024 году его выбрали более 100 тысяч человек.