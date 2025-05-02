Сезон речной навигации начался в Химках

Речной маршрут «Северный речной вокзал — Химки» запустили в День весны и труда. Первыми пассажирами стали сторонники «Единой России», представители администрации, трудовых династий, участники СВО и их семьи.

В торжественной церемонии открытия первого рейса приняли участие заместитель главы городского округа Химки Ирина Жданкина, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, муниципальные депутаты Александр Васильев и Ирина Спирина.

«Возвращение наших бойцов — это то, что требует поддержки и внимания со стороны общества. В Химках ведется работа по социальной адаптации участников СВО, оказанию им помощи в трудоустройстве и психологической поддержке. В честь Дня весны и труда и запуска речного маршрута мы организовали для них и членов их семей прогулку на теплоходе», — отметил депутат Московской областной Думы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.

Заместитель главы Ирина Жданкина поблагодарила семьи участников СВО за приближение Победы. Бойцам, их женам и представителям трудовых династий вручили цветы и подарки.

«Сегодня в мероприятии приняли участие не только военнослужащие СВО, но и их жены, матери — тот „невидимый фронт“, который трудится в тылу и вносит огромный вклад в приближение Победы», — отметил депутат Химок Александр Васильев.