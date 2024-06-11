Сезон работы летних лагерей начался в Химках

Воспитанники смогут проявить себя в спортивных секциях, поучаствовать в творческих кружках, посетить экскурсии в галерею имени Горшина и управление министерства чрезвычайных ситуаций в Химках. Во время открытия ребята рассказали стихи, спели песни и показали танцевальные номера.

«Лагерь помогает детям развивать социальные навыки: умение работать в команде, общаться, решать конфликты. Все это очень важно для их будущего успеха в школе и в жизни. Дошкольники проводят большую часть времени на свежем воздухе, занимаясь физическими упражнениями, играя в спортивные игры, что помогает им быть более здоровыми и активными», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что с 10 июня по девятое июля детский лагерь примет более 150 детей от семи до 15 лет. Заниматься с ребятами будут опытные педагоги и волонтеры.

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