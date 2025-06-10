Сезон работы летних лагерей начался в Химках

В 13 школах округа стартовала летняя оздоровительная кампания. За каникулы отдохнуть и провести время с пользой смогут более 1,6 тысячи детей.

Церемония открытия летнего сезона прошла на базе школы «Флагман». В первый же день участников лагеря ждали пенная вечеринка и дискотека. В мероприятии приняла участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Закончился учебный год, конечно, у нас всех желание, чтобы лето было хорошим, веселым и интересным. Во время летних смен дети знакомятся с разными направлениями творчества, потом осенью приходят и продолжают углублять свои знания. Поэтому такой отдых необходим для детей», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Первая смена продлится до 9 июля, вторая начнется 14 июля и завершится 11 августа. Каждая из них рассчитана на 21 рабочий день. Лагеря работают с 8:30 до 18:00. Дети получают двухразовое питание, дневной сон и участвуют в разнообразных мероприятиях.

«Для нас очень важно, чтобы летний лагерь стал для детей не только отдыхом, но и возможностью развить свои таланты, познакомиться с новыми друзьями и провести время с пользой. Мы сделали все для того, чтобы каждый ребенок провел это лето ярко и интересно», — подчеркнул депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев.

На базе лагерей действуют профильные отряды. Программа включает занятия по безопасности дорожного движения, спортивные и творческие кружки, патриотические проекты, посвященные Году Защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Активное участие в сменах принимают движения «Орлята России» и «Движение Первых».