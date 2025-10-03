Сезон работы фонтанов завершился в Коломне

На территории городского округа Коломна находятся пять фонтанов. Специалисты приступили к консервации оборудования на каждом объекте.

Сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» совместно с представителями подрядной организации уже приступили к мероприятиям по техническому обслуживанию фонтанов. Сначала производится полное отключение оборудования, далее выполняется слив воды из чаши фонтана, проводится тщательный визуальный осмотр поверхности дна и всех открытых элементов коммуникационных сетей.

После этого сотрудники приступают к промыванию стенок и дна конструкции, выполняют плановое техническое обслуживание инженерно-технических систем, производят проверку работоспособности форсунок и всех осветительных приборов.

«Фонтаны отправляются на зимний отдых. Консервация — это не просто пауза, а целый комплекс технических мероприятий, которые защищают наши конструкции и декоративные элементы от суровых зимних условий. Мы надеемся, что жители успели насладиться красотой и магией наших фонтанов», — сообщили в управлении благоустройства и дорог администрации округа.

Следующий запуск состоится уже весной.