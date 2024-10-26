Сезон работы фонтанов завершился в Химках

В городском округе Химки завершился сезон работы фонтанов и специалисты уже начали их консервацию. Ожидается, что фонтаны снова заработают следующей весной.

Консервация фонтанов включает в себя комплекс мероприятий, направленных на защиту конструкций от холодов и неблагоприятных погодных условий. На первом этапе специалисты слили воду и очистили дно и стенки чаш. Затем были продуты трубопроводы и прочищены фильтры. На некоторые фонтаны уже установлены защитные конструкции для зимнего периода.

Кроме того, фонтаны проверяются на наличие неисправностей, чтобы провести необходимый ремонт. При необходимости сотрудники объединённого городского хозяйства обновляют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также проводят профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлических систем.

Фонтаны в Химках расположены в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате. Для каждого из них проводится соответствующий комплекс работ.

Весной фонтаны вновь будут радовать жителей. Перед запуском специалисты проведут очистку и проверку оборудования. Обычно фонтаны начинают работать в конце апреля.

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