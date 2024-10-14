Сезон работы фонтанов завершился в Богородском округе

Заключительное в этом сезоне шоу фонтанов прошло в Богородском округе. В связи с этим отдыхающим подготовили сюрприз — на площади прозвучали новые музыкальные треки.

Последний раз в этом году жителей и гостей города радовало светомузыкальное шоу фонтанов. Для жителей и гостей города подготовили сюрприз — в связи с закрытием сезона прозвучали новые треки. Все смогли погрузиться в атмосферу волшебства и осенней сказки.

Гости имели последнюю в этом году возможность полюбоваться фонтанами перед тем, как они будут переведены в режим зимней консервации. Коммунальные службы выполнят комплекс технических мероприятий, проведут работы по герметизации, которые помогут защитить оборудование сооружений от воздействия низких температур.

В следующем году с приходом тепла фонтаны вновь будут радовать интересной программой.

В этом году первое шоу фонтанов было показано 27 апреля.

Весенне-летний сезон 2024 года на Фонтанной площади был насыщен яркими и незабываемыми событиями. Празднование Дня Победы, свадьбы, День молодежи, Кубок Берлина, День Богородского округа. И, конечно же, вечера на фонтанах, столь полюбившиеся жителям.