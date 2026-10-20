Сезон работы фонтанов закрыли в Подмосковье

Сезон работы фонтанов завершается в Подмосковье. До 20 октября водные сооружения отключат, после чего специалисты приступят к подготовке оборудования к зиме, сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Консервация необходима, чтобы защитить конструкции и коммуникации от морозов и других неблагоприятных погодных условий. Это позволит снизить риск повреждений и коррозии, а также подготовить фонтаны к запуску весной.

При подготовке к холодам из систем сливают воду, очищают чаши и заборные решетки, снимают насадки и устанавливают заглушки. Трубопроводы продувают, а в сооружениях с подсветкой демонтируют светильники. Сами конструкции укрывают защитным материалом.

Всего в Подмосковье насчитывается 252 фонтана. Из них 59 появились благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В регионе работают разные виды водных сооружений: традиционные, «сухие», светодинамические и плавающие фонтаны, а также объекты с эффектом парового облака.