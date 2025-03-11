Сезон проката самокатов и велосипедов в Павловском Посаде откроют в апреле

В преддверии теплого сезона специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области активно приступили к подготовке к возобновлению работы сервисов проката самокатов и велосипедов в Электрогорске. По словам специалистов, этот вид транспорта становится все более популярным среди жителей и гостей города, предоставляя удобную альтернативу для передвижения.

«Сезон проката велосипедов и самокатов планируется открыть в марте–апреле. В настоящее время проводят подготовительные работы, в том числе определяется необходимое количество парковок и средств индивидуальной мобильности для начала сезона», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в ближайшее время в Электрогорске планируется переход на летний режим содержания дорог. В администрации отметили, что генеральную уборку начнут с установлением стабильной положительной температуры.