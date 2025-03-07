Сезон проката электросамокатов открыли в Подмосковье

Сезон проката электросамокатов начался в Подмосковье. Парковки обустроят возле станций метро и МЦД, а также в местах скопления людей.

Уже сейчас прокат доступен в Королеве, Химках, Лобне, Долгопрудном, Красногорске, Домодедове, Истре, Люберцах, Подольске, Пушкино, Фрязине и Щелкове.

К 15 марта арендовать устройства можно будет в 39 городах Московской области. Для желающих будут доступны 50 тысяч самокатов и более двух тысяч электровелосипедов.

За сезон в 2024 году в регионе зафиксировали почти 20 миллионов поездок при помощи средств индивидуальной мобильности.

«Чтобы повысить безопасность пользователей электросамокатов, операторы сервисов кикшеринга активно работают над контролем за соблюдением ПДД и снижению травматизма: ввели технологии определения использования СИМ вдвоем, когнитивный тест, составление рейтинга пользователя, а также селфи идентификацию при подозрении использования СИМ несовершеннолетними», — уточнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В некоторых городах обустроили специальные полосы для самокатов на тротуарах и снизили их максимальную скорость до 15 километров в час в пешеходных зонах.

Это средство передвижения призывают не использовать в дождливую и ветреную погоду. Также отказаться от управления самокатом следует после употребления спиртного.