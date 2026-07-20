Сезон проекта народного творчества завершился в Воскресенске

Музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки» уже 14-й год радует зрителей русскими народными песнями и танцами. Завершением очередного сезона стало выступление фольклорного ансамбля «Совечера» из Москвы.

Лауреаты музыкально-инструментальных, вокальных и танцевальных международных конкурсов и фестивалей исполнили всеми любимые народные и казачьи песни. Зрители с удовольствием подпевали знакомым хитам и принимали активное участие в интерактиве, которые для них подготовили артисты: водили хороводы, играли на музыкальных инструментах, разучивали кадриль.

Целью проекта «Конфетки-бараночки» является возрождение и поддержка культурных ценностей народного творчества, сохранение фольклорных традиций русского народа. Такие встречи с артистами дают жителям и гостям Воскресенска провести летний субботний вечер в теплой дружеской обстановке за чашкой горячего чая.