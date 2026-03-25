Сезон продажи свежих овощей начался в Одинцове

Первый весенний урожай поступил на прилавки Одинцовского рынка. Покупатели уже могут найти свежие огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку.

Ассортимент продукции постепенно расширяется. Часть поступает из южных регионов России — Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, где сезон начинается раньше благодаря мягкому климату. Кроме того, продаются овощи из тепличных хозяйств Подмосковья.

Представитель рынка Максим Цыбуляк рассказал, что в ближайшее время появятся молодая капуста, кабачки, первые партии турецкой клубники и больше сортов томатов. К апрелю рынок будет полностью готов к весеннему сезону.

Особенно востребованы у покупателей свежие салаты и зелень, а также ранний редис. В ближайшие недели география поставок увеличится: к российским регионам добавятся овощи и фрукты из Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Отдельным событием для жителей округа станет предстоящая Пасхальная ярмарка, которая откроется на территории рынка уже в начале апреля.