Сезон продажи дынь и арбузов начнется в Павловском Посаде 1 августа

С первого августа в Павлово-Посадском городском округе начнется сезон продажи дынь и арбузов. Администрация муниципалитета предупреждает жителей о том, что покупать их нужно в установленных местах торговли.

Бахчевые развалы разместят около дома № 64 на Большой железнодорожном переезде, у дома № 72 на улице Первого мая, напротив торгового центра «Павловский Посад», а также в селе Рахманов в районе автобусной остановки.

В электрогорске арбузы и дыни будут продавать у дома № 3А на улице Горького со стороны центрального входа на рынок и у входа со стороны торгового центра «Континенталь».

Также ягоды доступны во всех сетевых магазинах: «Пятёрочка», «Верный» и «Магнит».

Администрация Павлово-Посадского городского округа предупреждает, что покупка бахчевых культур в неустановленных местах может быть опасна для здоровья. На таких точках, зачастую, продавцы не соблюдают правила личной гигиены и не подтверждают качество продукции.

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