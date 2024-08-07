Сезон продажи арбузов и дынь начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовал сезон продажи арбузов и дынь. Сезон продлится до 1 ноября, а купить бахчевые можно в отдельно стоящих разрешенных нестационарных торговых объектах — всего в регионе начали работу 236 точек.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, средняя цена за один килограмм — от 40 до 65 рублей за арбуз и от 90 до 125 рублей за дыню.

В ведомстве напомнили, что покупать арбузы и дыни стоит только в разрешенных местах. А выбрать арбуз очень просто: на ягоде не должно быть трещин и темных пятен, а звук при постукивании должен быть гулким.

Нарушители правил торговли лишатся своего товара, более того их обяжут самостоятельно демонтировать свои торговые точки.

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