Сезон покоса травы стартовал во Фрязине

На территории Московской области началось цветение одуванчиков, что ознаменует старт сезона покоса травы. Работы уже проводят во Фрязине.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», сформированные в бригады по три-четыре человека, вышли на предписанные участки. Специалисты косят траву, а их коллеги затем очищают тротуары и дороги.

Работы проводят на газонах, во дворах, вдоль проезжей части и пешеходных дорожек, возле игровых и спортивных площадок, а также около больниц, поликлиник и детских садов.

Звуки работы триммеров могут причинять временные неудобства горожанам, однако покос травы важен для того, чтобы она не превратилась в бурьян и не стала рассадником насекомых.