Сезон покоса травы стартовал в Подмосковье

Ежегодно в середине мая подмосковные коммунальщики начинают покос травы во дворах и общественных территориях. В работе используют ручные триммеры, газонокосилки и малую механизированную технику. Так, с начала мая обработали более 3000 участков.
Например, в Ступине задействовали тракторы МТЗ-82. В летний сезон на них устанавливают косилки. Техника справляется со всеми задачами и приводит в порядок зеленые зоны города.
«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет два раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до трех раз во время интенсивного роста травы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве напомнили, что все работы проводят по утвержденным правилам благоустройства.
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