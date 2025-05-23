Сезон покоса травы стартовал в Подмосковье

Ежегодно в середине мая подмосковные коммунальщики начинают покос травы во дворах и общественных территориях. В работе используют ручные триммеры, газонокосилки и малую механизированную технику. Так, с начала мая обработали более 3000 участков.

Например, в Ступине задействовали тракторы МТЗ-82. В летний сезон на них устанавливают косилки. Техника справляется со всеми задачами и приводит в порядок зеленые зоны города.

«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет два раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до трех раз во время интенсивного роста травы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что все работы проводят по утвержденным правилам благоустройства.