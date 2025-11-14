Сезон поисковых работ «Вахта Памяти» закрыли в Коломне

В этом году юные коломенцы из отрядов «Суворов», «Имени дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева», военно-патриотического объединения «Георгий Победоносец» и географического общества «Робинзоны во Вселенной» гимназии № 2 «Квантор» выезжали на поисковые работы в Волгоградскую, Калужскую и Ленинградскую области. Всего в поисковых и разведывательных экспедициях приняли участие более 100 юношей и девушек из городского округа Коломна.

«Поисковики из Коломны за сезон подняли останки нескольких без вести пропавших бойцов и командиров Красной Армии. Один из воинов найден с именной ложкой и медалью. Также проводилась работа по установлению родственников павших защитников Родины», — рассказали в администрации городского округа Коломна.

Добровольцам вручили благодарственные письма администрации городского округа Коломна и совета депутатов муниципалитета.