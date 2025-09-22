Сезон органных концертов открыли в Подольске

Академический хор Подольской филармонии начал новый сезон с концерта музыки французских соборов. Более 100 любителей классики посетили концерт «Реквием Форе» в зале культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Программу открыл Академический хор Подольской филармонии исполнением токкаты Шарля-Мари Видора, популярной на свадебных церемониях. Дирижировал Кирилл Краюшкин, искусство игры на органе показал преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Сироткин.

Звучали произведения композиторов Сезара Франка, Клемана Лоре в исполнении солиста МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Даниила Малых.

Особое место в программе занял «Реквием» Габриэля Форе. Завершилось мероприятие исполнением «Аве Мария» Баха-Гуно.

Музыкальный инструмент в КПЦ «Дубровицы» установили в 2015 году. Он выполнен в стиле французского романтического органостроения, имеет 27 регистров и два мануала.