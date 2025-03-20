Сезон охоты на птицу открыли в Подмосковье

Сезон охоты на птицу начался в Подмосковье с 20 марта. До 10 мая в регионе разрешена добыча селезня утки.

Сроки сезона охоты зависят от выбранного способа. Так, до 10 мая разрешена добыча селезней из укрытия с использованием подсадной утки.

«С 20 марта в регионе стартует весенний сезон охоты на птицу, его сроки, которые зависят от выбранного способа охоты, а также от зоны Подмосковья, в которой находится охотничье угодье, утверждены постановление Губернатора Московской области „О видах разрешенной охоты и ограничениях охоты в охотничьих угодьях Московской области“», — сказал председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов.

Весной запрещена охота с подхода, за исключением добычи глухаря на току.

Нарушение установленных правил ведет за собой лишение права на охоту сроком до двух лет.