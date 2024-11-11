Сезон мойки контейнерных площадок завершился в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сезон мойки контейнерных площадок завершился в Московской области. Работы по поддержанию чистоты проходили с апреля по конец октября под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество уборок специалисты провели в Балашихе, Власихе, Королеве, Химках, Реутове и Пушкинском городских округах.

Всего на территории Московской области расположены более 80 тысяч контейнерных площадок.

«Мойка выполняется с использованием специализированной техники и безопасных моющих средств для эффективного удаления загрязнений и предотвращения неприятных запахов», — подчеркнули в Министерстве.