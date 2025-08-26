Сезон летних веранд продлится в Подмосковье до 1 ноября

Сезон летних кафе в Подмосковье продлится до 1 ноября, несмотря на непогоду. Демонтаж конструкций собственники должны провести в течение двух недель после закрытия. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Старт работы веранд был дан традиционно 1 апреля. Весной принимать посетителей стали более 1200 шатров. Рестораны могли получить разрешение на размещение летних кафе за один день.

Больше всего веранд заработало в Одинцове, всего 124. Также 71 место открыли в Истре и еще 57 в Серпухове.

В ведомстве отметили, что летние кафе повышают привлекательность гастрономии региона и комфорт жителей. Всего в Московской области работает порядка восьми тысяч предприятий общественного питания.