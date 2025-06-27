Сезон летних походов по «Пушкинской тропе» открыли в Больших Вяземах

Поэтической родиной Пушкина называют подмосковные усадьбы Вяземы и Захарово в Одинцовском округе, которые соединяет «Пушкинская тропа», проходящая через живописные места детства поэта. Здесь он впервые увидел красоту русской природы, и воспоминания остались в памяти на долгие годы и легли в основу многих произведений классика.

Чтобы оказаться на дороге, по которой ездил сам поэт, от усадьбы Большие Вяземы нужно немного пройти вдоль улицы Институт, перейти Можайское шоссе и выйти на тропу. Ее длина — три с половиной километра.

Вокруг открываются живописные виды: глубокий ров идет в параллель с рекой Вяземка, а вдоль тропы — специально высаженные сосны. «Чтобы люди не смогли сбиться с пути, особенно зимой, мы решили посадить ряд сосен. Их помогают высаживать добровольные помощники, различные организации. Так, например, в этом году было посажено 350 маленьких сосен», — рассказал директор государственного историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина Александр Рязанов.

Через речку сделали мост, а скоро на маршруте установят и скамейки, чтобы в пути можно было передохнуть. Тропа выводит на финальную точку — Захарово. Здесь установлен единственный в мире памятник бабушке поэта Марии Ганнибал. Она была четвероюродной сестрой Натальи Голицыной, которая стала прототипом старой графини в Пушкинской «Пиковой даме», а ее сын Борис Голицын, большой друг писателя, выведен в романе «Евгений Онегин» в образе Ленского.

Всего на территории Вязем более 20 памятников культуры. Здесь расположен целый дворцово-парковый ансамбль: церковь Преображения, звонница конца XVI века, дворец, два флигеля и сам государственный музей имени Пушкина. Приехав в эти места, можно не только побродить по тропинкам старинных парков, где гулял Пушкин, но и по-настоящему прикоснуться к истории.