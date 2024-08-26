Сезон летних кинопоказов завершился в парке «Кривякино» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В парке усадьбы Кривякино успешно завершилась серия летних кинопоказов, которые проходили на главной площади под открытым небом. Мероприятие собрало большое количество зрителей разного возраста, создавая атмосферу дружеского общения и наслаждения киноискусством.

Бесплатные уличные показы стали частью проекта «Креативное бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области под названием «Кинопарк». Репертуар включал в себя лучшие современные российские картины, анимационные фильмы и классику советского кинематографа, что позволило каждому зрителю найти что-то по своему вкусу.

«Это были прекрасные вечера, наполненные атмосферой кино и общения. Мы смотрели лучшие фильмы разных жанров, наслаждались свежим воздухом и прекрасной погодой. Хочется выразить благодарность организаторам этого мероприятия за то, что они подарили нам возможность провести эти чудесные вечера вместе», — отметили в пресс-службе «КЦ „Усадьба Кривякино“».

Мероприятие стало настоящим праздником для жителей округа и гостей усадьбы, и организаторы уже планируют продолжение данной традиции в следующем сезоне.

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