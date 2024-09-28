Сезон концертов классической музыки стартовал в Химках

Педагоги и выпускники Центральной детской школы искусств городского округа Химки открыли новый сезон классической музыки «Здесь все поет…». Программу проведут во дворце Дурасова в Москве.

Прошлый музыкальный сезон был ярким. Артисты выступали на таких площадках, как музейно-выставочный комплекс «Артишок» и химкинская картинная галерея имени Горшина. Автором проекта стала Татьяна Духина — заместитель директора Центральной детской школы искусств по концертно-конкурсной работе, преподаватель академического пения и руководитель вокальной студии Molto Bene.

«Очень символично, что новый сезон стартовал именно во дворце Дурасова в усадьбе Люблино. Ведь именно здесь полтора года назад состоялся первый концерт нашего абонемента. Вечер, получивший название „Осеннее равноденствие“, представил слушателям необыкновенную программу, вдохновленную сменой времен года», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

На столичной сцене выступили лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов: Святослав Баязитов, Александр Дворянов, Татьяна Лещевич и Ольга Алышева исполнили музыкальные композиции на фортепиано. Татьяна Духина, Ольга Шошина и Тихон Комлев покорили гостей своими голосами, исполнив знакомые зрительному залу песни. Елизавета Виноградова продемонстрировала виртуозную игру на скрипке, а Александр Козлов — на трубе.

«Организация концертов на различные тематики абонемента „Здесь все поет…“ помогает нам привлекать внимание к классической музыке не только в стенах школы, но и за ее пределами», — поделилась Инна Монастырская.

Проект «Здесь все поет…» уже разработал серьезные творческие планы на предстоящий сезон.

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