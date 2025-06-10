Сезон киносеансов под открытым небом начнется в Одинцове 13 июня

Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которого не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте- Кристо. Теперь его единственная цель — месть.

Для зрителей подготовлены пуфики и шезлонги. Вечером может быть прохладно, поэтому рекомендуется взять с собой плед или покрывало. Кинотеатр под открытым небом на Лазутинке — это еще один вариант приятного времяпровождения на свежем воздухе для всех возрастов. Такие сеансы будут проходить до конца лета.