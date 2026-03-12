Сезон катков закрыли в Павловском Посаде

Весна окончательно взяла бразды правления, и на стадионе «Заречье», сердце зимних забав Павловского Посада, привычный звон коньков сменился весенней тишиной. Несмотря на мартовские оттепели, которые с каждым днем все настойчивее напоминают о приходе тепла, жители округа до последнего дня выходили на лед.

До сих пор на некогда идеальной поверхности видны глубокие борозды — отголоски последних заходов самых преданных любителей коньков, не желавших расставаться с зимним удовольствием. Как сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа, этот сезон стал рекордным по массовости.

«Для жителей нашего округа были открыты 14 бесплатных ледовых площадок — на стадионах, во дворах, в парках. Это был масштабный проект по развитию массового спорта, предложивший жителям уникальные возможности для активного отдыха. За минувшую зиму их посетили более 10 тысяч человек. Особой популярностью пользовался стадион „Заречье“, где в будни собирались около 50 любителей спорта, а в выходные дни количество катающихся нередко превышало сотню», — подчеркнули в администрации округа.

Для всех желающих в округе продолжает работу Ледовая арена имени Натальи Петрусевой. Здесь лед предлагает возможности для фигурного катания, хоккея и массовых катаний вне зависимости от погоды.