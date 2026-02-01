Сезон интеллектуальных игр открыли в Дмитрове

В Дмитрове стартовала серия интеллектуальных игр «Квиз Единство.Первые!», организованная местным отделением «Движения Первых». Первая игра группы «А», состоявшаяся 30 января в Доме детского творчества «Радуга», собрала команды из шести школ округа, а победу одержали учащиеся Дмитровской школы № 8.

В соревновании приняли участие команды Синьковской школы № 2, Яхромской школы № 1, Инженерной школы, Яхромской школы № 2, Синьковской школы № 1 и Дмитровской школы № 8. Вопросы квиза охватывали историю России и Дмитровского края, природное богатство страны, биографии выдающихся личностей, ключевые исторические события и современные культурные явления.

После напряженной борьбы, по итогам подсчета баллов, чемпионом первой игры стала команда Дмитровской школы № 8. «Игра прошла очень напряженно и интересно. Мы очень старались и победили. Ура! Надеюсь, что и следующая игра принесет удачу нашей команде», — поделился эмоциями один из участников команды-победительницы.

Победители проходят в следующий этап, где их ждут новые вопросы и серьезная борьба за выход в финал. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил всех участников: «Сегодня стартовал настоящий праздник интеллекта и командной работы. Команды с азартом и ответственностью подошли к игре. Каждый из них уже победитель. Юные жители Дмитровского округа — вы лучшие!».