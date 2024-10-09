В этом году сезон фонтанов завершится в Подмосковье 16 октября. После отключения коммунальные службы начнут работу по их консервации.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, консервация фонтанов необходима для лучшей сохранности оборудования. Коммунальщики установят специальные конструкции для защиты от низких температур. Предварительно они сольют воду, промоют чаши, прочистят заборные решетки и проведут другие работы.

В министерстве добавили, что всего в Подмосковье 240 фонтанов, из них 40 установили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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