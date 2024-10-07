Сезон фонтанов завершится в Подмосковье 16 октября

В Московской области завершается сезон работы фонтанов. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона. Консервация включает технические мероприятия для защиты от зимних холодов: слив воды, промывку чаш, снятие насадок, установку заглушек, продувку труб, очистку решеток, а также демонтаж светильников в фонтане с подсветкой.

«В этом году сезон работы фонтанов в Подмосковье закрывается 16 октября. После отключения сотрудники коммунальных служб приступят к мероприятиям по их консервации», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, конструкции укрываются специальными материалами, а сухие фонтаны полностью демонтируются. Всего в регионе насчитывается 240 фонтанов, 40 из которых установили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них — традиционные, сухие, а также светодинамические и с эффектом парового облака.

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