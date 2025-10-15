Сегодня 10:59 Сезон фонтанов завершился в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Еще вчера эти водные объекты были центром притяжения для подольчан. Но приближается зима, и коммунальные службы Подольска приступили к консервации фонтанов.

Всего в городе расположены девять фонтанов. «С апреля начинается работа с фонтанами, расконсервация, потом летний период, который продолжается шесть-семь месяцев, вот это седьмой, консервируем их, готовим на зиму, весной начнется обратный процесс», — рассказал начальник службы водопроводных насосных станций Михаил Юдин.

После отключения подачи воды рабочие приступают к очистке чаши и снятию форсунок. Специалисты полностью сливают воду, тщательно чистят чаши от налета и монет на счастье, а также демонтируют насосы. Все оборудование отправляется на профилактику и ремонт. Весной его возвращают на свое место.

Главная задача — защитить конструкцию от мороза. Если в системе останется хоть немного воды, при замерзании она может разорвать трубы и саму чашу. Открытие фонтанов происходит по погоде в конце апреля — в начале мая, все зависит от температурного режима. Сейчас водные объекты погрузились в спячку, уступив место осеннему ветру и первому снегу.