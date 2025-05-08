Сезон фонтанов открыли в Реутове

В городском округе Реутов после зимней консервации начинают запускать фонтаны. Три из них открыли в «Центральном парке», в парке «Фабричный пруд» и в парке за Деловым комплексом «Мир».

Так, после модернизации заработал фонтан в «Центральном парке» на юге Реутова. У него заменили чашу, обновили систему водоотведения, а также по просьбе местных жителей провели другие работы. По словам заместителя главы Реутова Лилии Богдановой, фонтан построили в 2006 году, через 11 лет его впервые реконструировали.

«Тогда там демонтировали устаревшее оборудование, установили современное, заменили плитку и добавили светодинамическую подсветку», — пояснила Лилия Богданова.

Заработали и еще два фонтана: в парке за Деловым комплексом «Мир» и в парке «Фабричный пруд». Они уже радуют жителей свежестью и создают летнее настроение.

Отметим, что в этом году планируют начать масштабную реконструкцию «Центрального парка». В течение двух лет этот городской объект сделают еще более современным и многофункциональным.