Сезон фонтанов открыли в Раменском

В округе заработали городские фонтаны. Восемь водных объектов стали украшением общественных пространств и популярным местом отдыха жителей.

Перед запуском фонтанов специалисты МБУ «Содержание и благоустройство» провели подготовку, включающую в себя полный комплекс работ: были очищены чаши фонтанов, отрегулирована работа форсунок, проверена система подсветки и устранены все выявленные технические неполадки.

Из десяти городских фонтанов в настоящее время функционируют восемь. Два объекта — фонтан «Адам и Ева» у здания ЗАГСа и фонтан «Времена года» на площади Молодежи — пока находятся на реконструкции. Однако в администрации сообщили, что их запуск планируется в ближайшие дни, сразу после завершения всех необходимых ремонтных работ.

«Фонтаны — важная часть городской инфраструктуры. Они создают благоприятную атмосферу на общественных пространствах», — сообщил начальник отдела имущества МБУ «Содержание и благоустройство» Евгений Абрамов.