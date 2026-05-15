Сезон фонтанов открыли в Истре

Центральный фонтан «Желтые облака» запустили в Истре — это традиционное любимое место отдыха жителей. Также заработал фонтан у «поющего балкона» на улице 15 лет Комсомола.

Перед тем, как запустить фонтаны, специалисты провели необходимые работы: очистку чаш, монтаж насосного оборудования, которое было демонтировано на зиму, проверку фитингов — рассеивателей воды.

Фонтан «Желтые облака» в Истре был установлен в 2020 году в рамках благоустройства общественных пространств. Свое название он получил благодаря яркому солнечно-желтому цвету, который выбрали для оформления прилегающей территории.

А в поселке Глебовский плоскостной фонтан с подсветкой включили впервые после благоустройства. Он работает и днем, и ночью, и уже стал любимой точкой притяжения для гостей и жителей.