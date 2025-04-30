Сезон фонтанов открыли в городском округе Коломна

В городском округе Коломна накануне праздника Дня весны и труда дали старт сезону фонтанов. Первым начал работать фонтан в сквере имени Зайцева, где одновременно состоялся концерт, посвященный началу теплого времени года.
В течение месяца специалисты тщательно готовили коломенские фонтаны к запуску: провели обязательные технические работы, включая расконсервацию после зимы, очистку чаш, косметический ремонт там, где это было необходимо, проверку инженерных систем и создание запаса комплектующих для оборудования.
Крупнейший светомузыкальный фонтан в парке Мира, полностью обновленный в прошлом году в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды», а также фонтан на площади Советской начали работу 30 апреля. В ближайшие дни планируется запуск водного объекта на Михайловской набережной.
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