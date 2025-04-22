Сезон фонтанов официально открылся в Балашихе

В городском округе Балашиха официально открылся сезон фонтанов. Первые два объекта начали функционировать на улицах Ленина и Крупской.

Перед запуском каждый фонтан проходит тщательное обследование: специалисты проверяют электросети, вентиляционные системы, щитки управления, запорную арматуру, форсунки, электродвигатели и насосное оборудование. В случае выявления неисправностей необходимые детали заменяются, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу.

«В разных микрорайонах округа сейчас работают семь фонтанов. Еще пять мы готовим к запуску и планируем включить их к 30 апреля», — рассказал заместитель главы Балашихи и начальник управления благоустройства администрации округа Максим Сидоркин.

В течение всего теплого сезона за фонтанами будет вестись регулярный уход: специалисты будут очищать их от грязи и мусора, чтобы сохранить их привлекательный внешний вид и исправное функционирование. Жители и гости Балашихи смогут наслаждаться красотой и освежающей прохладой фонтанов в различных уголках города на протяжении всего весенне-летнего периода.