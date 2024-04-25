Сезон фонтанов начнется в Подмосковье 27 апреля | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:06 Сезон фонтанов начнется в Подмосковье 27 апреля Министерство благоустройства Московской области

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Более 230 фонтанов заработают в Московской области 27 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, восемь фонтанов сейчас находятся на реконструкции. Их также планируют отреставрировать до конца апреля.

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Подготовка фонтанов началась с их расконсервации. Зимой объекты находились в сборно-щитовых каркасах, которые защищали их от повреждений. Рабочие также очистили чаши фонтанов, проверили состояние инженерных систем, а также отрегулировали высоту струй.

Напомним, 40 фонтанов в Подмосковье установили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Ознакомиться с их расположением можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству Центрального парка в Лобне. Там проложат новые тропинки, а старые отремонтируют.

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