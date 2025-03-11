Сезон электросамокатов начался в Химках

Средства индивидуальной мобильности уже вернулись на улицы города. Найти их можно на специальных парковках.

Станции для электросамокатов оборудованы близ железнодорожных станций и в местах с повышенной проходимостью. Особой популярностью транспорт пользуется для преодоления небольших расстояний. Среднее время в поездке на электросамокате у жителей Химок составляет около 14 минут.

Напомним, что для самокатчиков предусмотрены правила безопасности: кататься им можно только по оборудованным велосипедным или велопешеходным дорожкам со скоростью не выше 25 километров в час. Переходя дорогу, жители обязаны спешиваться и везти самокат в руках. Парковаться необходимо только в отведенных местах.

Отметим, что в Химках создают комфортные условия для двухколесного транспорта: ремонтируют дороги и тротуары, устанавливают соответствующие знаки.