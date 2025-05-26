Сезон Единой школьной лиги завершили в Балашихе

В Ледовом дворце Балашихи прошла торжественная церемония закрытия сезона Балашихинской школьной лиги 2024/2025, реализуемой в рамках Единой школьной лиги — масштабного проекта, инициированного по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участие в ней приняли более семи тысяч человек.

В рамках церемонии наградили победителей в 17 номинациях. Участниками мероприятия стали школьные команды, наставники, директора образовательных учреждений, члены судейской коллегии, а также почетные гости — председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Герой России Иван Клещеров, руководители предприятий округа.

«Я очень рад, что тысячи ребят Балашихи достигают результата. В этом году почти 40 школ городского округа ставили перед собой цели и достигали их. Участники получили большое количество эмоций и приобрели друзей. И все вместе они добивались общего результата», — отметил Игорь Брынцалов.

Звездными гостями стали генеральный директор телеканала «360» Алексей Каклюгин, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру, российский футболист Вячеслав Ослоновский, российская шахматистка Мария Фоминых, бронзовый призер чемпионата Европы по волейболу Александра Коруковец, четырехкратная чемпионка России по волейболу Татьяна Холина, руководитель детского КВН в России Руслан Волошин, резидент Comedy Club на ТНТ Дмитрий Гар.

Церемонию закрытия Балашихинской школьной лиги провел ведущий телепередач на каналах «Матч ТВ» и «СТС» Василий Артемьев. Для участников и гостей мероприятия подготовили яркую концертную программу. Музыкальную часть вечера открыл музыкант Chris Yank, а кульминацией стало выступление хедлайнеров — группы RASA.

«Балашихинская школьная лига стала не только состязательным движением, но и движением дружбы. Все, что происходило в этом сезоне, делалось для вас, дорогие ребята», — сказал Сергей Юров.

В 2023 году Балашиха стала пилотным проектом проведения соревнований среди школьников. Сегодня Единая школьная лига включает в себя 13 городов Московской области. Ребята соревнуются по четырем дисциплинам: футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам.

Балашихинская школьная лига в новом сезоне расширила дисциплины, помимо четырех спортивных, добавили творческие: танцы, КВН, медиа и математические бои, а также военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». В этом сезоне участие в БШЛ приняли 4 тысячи учеников из 38 школ городского округа.