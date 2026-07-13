Сезон бесплатных кинопоказов начался в парках Коломны

Жители Коломны смогут бесплатно смотреть фильмы на свежем воздухе до конца теплого сезона. Первой площадкой, где прошел вечерний киносеанс, стал парк 50-летия Октября.

Программу летних киносеансов организовали для семейного отдыха в общественных пространствах округа. В репертуар вошли фильмы с возрастной маркировкой 6+, а сами показы будут проходить в вечернее время. Посетителям рекомендуют брать с собой пледы и горячие напитки, чтобы комфортно провести время на свежем воздухе.

Расписание сеансов будет меняться в зависимости от продолжительности светового дня. В июле фильмы начнут показывать в 21:30, в августе — в 21:00, а в сентябре — в 20:00.

В ближайшее время к проекту присоединятся сквер имени В. А. Зайцева, парк Запрудский, парк Мира и парк «Сосновый бор» в Озерах. Всего до конца теплого сезона на этих площадках запланировано 16 бесплатных киносеансов для жителей и гостей городского округа.