Съезд учителей физики и математики прошел в Долгопрудном

Фото: Министерство образования МО

Съезд учителей физики и математики прошел в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. В нем приняли участие более 300 педагогов со всей области.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, встречу посвятили стратегии повышения качества образования по физике и математике. Для участников съезда подготовили секции, где они смогли обменяться опытом преподавания, подготовки к олимпиадам и способами повышения качества образования.

Гости также смогли посетить семинары и мастер-классы от известных преподавателей и побывать на выставке от компаний — партнеров технопарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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